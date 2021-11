Wateroverlast bij meerdere huizen na gesprongen waterleiding in Hoofddorp

Aan de Kruisweg in Hoofddorp is gisteravond een waterleiding gesprongen. Het water stroomde bij verschillende woningen naar binnen, dat zorgde voor wateroverlast bij drie huizen.

Waterleidingbedrijf PWN is op dit moment bezig het lek te dichten. Bij 160 huishoudens was het water vannacht afgesloten. Een woordvoerder van PWN laat weten dat het water vanmorgen weer even aangesloten was, maar dat de waterdruk erg laag was. "Waarschijnlijk wordt het water later op de dag weer afgesloten om de leiding te repareren."

De leiding is gesprongen bij het uitvoeren van een druktest. "De druk op de leidingen wordt dan verhoogd om zwakke plekken te kunnen vinden." De test is gepauzeerd en zal het weekend ook niet doorgaan.

Weg beschadigd

De Kruisweg was tijdelijk afgezet en de gemeente kijkt vandaag of de weg beschadigd is door het water. Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat de brandweer zoveel mogelijk water naar het riool heeft gepompt.