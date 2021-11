LIVE NH Sport met FC Volendam - FC Den Bosch en TOP Oss - Telstar

Voor het eerst speelt FC Volendam vanavond op het eigen nieuwe kunstgrasveld tegen FC Den Bosch. Telstar treft in Brabant TOP Oss. Beide wedstrijden kun je live op je radio volgen bij NH Sport.

De aftrap in het Volendam-stadion is om 20.00 uur. Edward Dekker doet verslag.

Tegenstander FC Den Bosch is de laatste weken vanuit de onderste regionen van de eerste divisie opgeklommen naar de achtste plaats. Meest in het oog springende resultaat is de 2-1 overwinning op De Graafschap. Opvallend is dat de ploeg van trainer Jack de Gier er buiten De Vliert weinig van bakt. De enige uitzege dateert van 16 augustus tegen tien man van Jong PSV. Op bezoek bij hekkensluiter FC Dordrecht verspeelde Den Bosch een 3-0 voorsprong en werd het alsnog gelijk: 3-3.

FC Volendam gaat fier aan kop in de eerste divisie, maar kon de laatste duels maar nét een aantal lastige klippen omzeilen. Zo werd een nederlaag tegen Jong Ajax vorige week in de laatste seconden afgewend (4-4) en won FC Volendam afgelopen maandag met veel moeite van Jong FC Utrecht (0-1).

Late goal brengt FC Volendam weer alleen aan kop in eerste divisie

In Oss staan bij TOP Oss - Telstar twee pover presterende clubs tegenover elkaar. De thuisploeg heeft slechts twee punten meer dan FC Dordrecht dat onderaan staat. Na vier duels had TOP Oss negen punten bij elkaar gevoetbald, maar in de laatste zeven wedstrijden kwam daar geen enkele overwinning meer bij.

Kelder

Een ideale gelegenheid voor Telstar om eindelijk weer eens drie punten bij te schrijven. Dat moet dan gebeuren zonder de geblesseerde Ronald Koeman jr. (knie), Anwar Bensabouh (knie) en Tom Overtoom (enkel). Telstar kan een zege goed gebruiken, want de ploeg van Andries Jonker is door een reeks van mindere resultaten afgezakt naar de kelder van de eerste divisie (zestiende plaats). Frank van der Meijden verzorgt vanuit het Oss het commentaar.

NH Sport begint vanavond iets later dan gebruikelijk. Om 19.00 uur hoor je eerst de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge over de coronamaatregelen en daarna neemt Stef Swagers het stokje over.