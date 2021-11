Acteur Jack Wouterse compleet ontdaan door nieuwe maatregelen: "Ik kan niet meer"

Maandenlang heeft hij zich voorbereid voor zijn nieuwe voorstelling. Toch lijkt het nu, met de nieuwe coronamaatregelen, allemaal voor niks. Acteur Jack Wouterse is er compleet ontdaan van. "Een stomp in mijn maag", zegt hij tegen mediapartner Haarlem105.

Wouterse (64) was te gast in het programma Haarlem Vandaag. In het begin vertelt hij nog gepassioneerd en vrolijk over zijn nieuwe show, die dit weekend te zien is in Haarlem. Maar dan dringt plots het slechte nieuws tot hem door.

"Ik ben er een beetje misselijk van", zegt hij. "Wéér een voorstelling gemaakt. Een prachtige voorstelling. En dan sta je klaar in de steigers om het te gaan doen. En dan mag het weer niet. Voor de derde keer al. Ik kan niet meer."

Knock-out

Morgen en zaterdag zou Wouterse optreden in Schuur, samen met het accordeonduo Toeac. "Het zijn monologen, dat zijn lappen tekst. Daar gaat zoveel energie in om dat te moeten doen. Maar op het moment dat je wil, dan mag het niet. Ik kan het echt niet meer. Het is een stomp in mijn maag."

Wouterse zegt dat het door de maatregelen voelt 'alsof hij niemand meer is'. "Los van het financiële component, want ik verdien al anderhalfjaar helemaal niets, maar je bent niemand. Ik ben een verhalenverteller. Ik heb eindelijk vier keer op het toneel mogen staan. Ik vind het geweldig. En nu mag het weer niet. Ik kan niet meer, het is een knock-out."

Stoppen

De acteur, die onder meer bekend is van de hitserie All Stars, overweegt zelfs definitief te stoppen. "Ik ga morgen nog de ballen uit mijn lijf spelen", besluit hij.

De definitieve coronamaatregelen worden morgenavond bekendgemaakt door het kabinet. Toch zijn de meeste punten zoals gewoon uitgelekt. Alle niet-essentiële winkels, maar ook theaters en bioscopen, moeten vanaf zaterdag waarschijnlijk om 17.00 uur de deuren sluiten.

Beluister hieronder het hele interview met Wouterse van mediapartner Haarlem105.