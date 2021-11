Marijke maakt online gids omdat ze als nieuwe Zaankanter wil weten wat er speelt

Toen Marijke Krabbenbos een jaar geleden van Amsterdam naar Zaandam verhuisde was ze even helemaal onthand. Ze wist niets van haar nieuwe omgeving en er was weinig te vinden. Ze besloot op zoek te gaan en al die kennis verzamelt ze voor een online gids zoveelzaans.nl.

"Voor toeristen is er heel veel informatie, maar voor mij als gewone bewoner was er niets", vertelt Marijke over haar zoektocht. "En ik wilde graag meedoen, lid worden van een club en mensen leren kennen."

Marijke heeft de afgelopen weken al een hele toer achter de rug op verschillende locaties in de Zaanstreek. Op een soort spreekuur kwamen Zaankanters af die haar hebben voorzien van alle informatie. Over buurtverenigingen, sportactiviteiten, kaartclubs, schaken in het park, natuur en cultuur, noem maar op. "Vooral voor ouderen wordt er veel georganiseerd. Heb jij wel eens van rollatorwandelen gehoord? Of dansen met Parkinson? Superleuk toch?!", vertelt Marijke enthousiast.

Hemel

Bij De Verrassing aan de Zaan komen ouderen bijeen voor een kop koffie en gezelligheid. Joop Klingers is een echte Zaankanter. Hij werkte lang op een scheepswerf en later bij Albert Heijn. "Ik ging van de hel naar de hemel", vertelt Joop, "bij Albert Heijn was het de hemel qua werk en gezelligheid met altijd iets lekkers bij de koffie".

Maar Joop is nu hier om Marijke bij te praten over de bijeenkomsten die het wijkteam voor ouderen organiseert. "En het ligt hier ook zo prachtig aan de Zaan", prijst Joop De Verrassing aan. "En ik heb hier hele gelukkige ouderen ontmoet die heel veel aan elkaar hebben", voegt Marijke toe.

Buurtgids

Marijkes online gids beperkt zich niet tot de vele dorpen van de Zaanstreek. "Ook van buurten breng ik van alles in kaart." Het initiatief van Marijke is ook bij de gemeente in goede aarde gevallen. "Helaas zeiden ze dat er geen geld voor hebben."

Dat heeft Marijke er niet van weerhouden om gewoon door te gaan met het ontwikkelen van de gids. Ze hoopt dat ze aantal sponsors bereid vindt haar Zaans Leven te steunen. Begin volgend jaar moet het de lucht in en hoopt Marijke dat burgemeester Hamming het feestelijk gaat openen.