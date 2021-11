Appartementen beschoten in Amsterdam-Zuidoost, politie zoekt getuigen

Twee appartementen aan de Millingenhof in Amsterdam-Zuidoost zijn vannacht beschoten. Er zijn geen gewonden gevallen.

Agenten vonden ter plekke meerdere kogelinslagen en hulzen. De kogelinslagen zijn verdeeld over twee aan elkaar grenzende appartementen. In beide woningen waren er op het moment dat er geschoten werd mensen aanwezig. De politie heeft in de omgeving gezocht naar verdachten, maar trof die niet aan.

De recherche doet onderzoek naar de zaak en vraagt getuigen zich te melden.