Beloofd zebrapad bij school toch niet geplaatst: "Levert gevaarlijke situaties op"

Directrice Karin Arends is met stomheid geslagen als ze hoort dat er een zebrapad minder geplaatst wordt bij het oversteekpunt voor de school. "Het levert gevaarlijke situaties op voor kinderen", vindt ze. En dat terwijl er een paar honderd meter verderop wél twee zebrapaden zijn aangelegd.

Op het schoolplein spreken veel ouders zich uit over de keuze van de gemeente. "Ik denk dat het echt noodzakelijk is dat daar een goede oversteekplaats voor de kinderen komt", vertelt een oma die haar kleinkind ophaalt bij de school. "De route van mijn kinderen is een veilige route, maar als ik in die wijk zou wonen dan zou ik het niet fijn vinden", zegt een ouder.

Puck de Nijs is raadslid van het CDA in Schagen en vindt het besluit van de gemeente erg jammer. Ze vindt dat auto's te vaak met hoge snelheid voorbij de school rijden en heeft daarom vragen gesteld aan het college, om meer uitleg over dit besluit te krijgen. "Ik heb zelf twee kinderen, maar laat ze daar zelf niet oversteken."

Telling

De gemeente laat in een schriftelijke reactie weten dat de keuze is gebaseerd op een onderzoek dat is uitgevoerd door een verkeerskundig bureau, waarbij ter plaatse tellingen zijn gedaan. "Hieruit kwam naar voren dat het aantal overstekende voetgangers net niet voldoende is om hier te kiezen voor een zebrapad als meest veilige manier van oversteken."

De Nijs heeft vraagtekens bij die telling. "Ik ben erg benieuwd of er bij de twee andere zebrapaden ook een telling is gedaan en wanneer die telling is geweest." De school laat het hier ook nog niet bij zitten en hoopt in gesprek te kunnen met de gemeente, om het zebrapad alsnog te kunnen realiseren.