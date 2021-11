Drukte bij Enkhuizer kappers door mogelijke lockdown: "Telefoon roodgloeiend"

Morgenochtend opent zij daarom haar zaak extra vroeg. "Dan kan ik zeker nog zo'n zes extra klanten helpen", aldus Vink. Omdat zij in haar eentje werkt, kan helaas niet iedereen terecht. "Ik doe wat ik kan, maar iedereen belt om toch nog even snel de haren te kleuren. Tenslotte komen de feestdagen er bijna aan."

Kappers moeten al eerder dicht om 18.00 uur en ook het dragen van een mondkap is verplicht. Als de kapperszaken helemaal de deuren zouden moeten sluiten, is dat voor Vink een extra grote domper. Na dertig jaar haar eigen salon te hebben gehad, stopt ze er einde dit jaar mee. "Dat is zeker een tegenslag. Het zou wel raar zijn als ik nu dicht moet, dan is het definitief voorbij."

Volle agenda

Ook bij kapperszaak Nouveau Coiffure was tot vanmorgen de agenda nog vrij leeg. "Maar nu staat het bijna vol. De afgelopen dagen wordt er veel gebeld of mensen deze week nog terecht kunnen", zegt medewerker Sanne van Klaveren. Ook zij vreest de boodschap van morgen. "Hoewel ik mij afvraag of het kan, om weer opnieuw een lockdown in te schakelen."

Liesbeth staat er niet van te kijken als er morgen strengere maatregelen worden genomen. "Het is natuurlijk wel logisch, want het loopt met de besmettingen echt uit de hand." Hoewel ze hoopt haar dertigjarige bestaan tot het einde te kunnen volbrengen. "Dat zou zeker een tegenslag zijn. Maar we steken nu gewoon nog de handen uit de mouwen."