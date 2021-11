't Gooi kleurt oranje om geweld tegen vrouwen onder de aandacht te brengen

46 procent van de Nederlandse vrouwen krijgt ergens in haar leven te maken met geweld. Om daar aandacht voor te vragen kleuren allerlei gebouwen in 't Gooi oranje in het kader van de campagne '#16days': "Hopelijk weet iedereen volgend jaar dat de kleur oranje staat voor geweld tegen vrouwen", aldus Marian Ellens, één van de trekkers van de campagne.

Acceptatie dat het niet oké is, vormt de sleutel aldus Marian Ellens. Vanuit haar rol binnen de Soroptimistclub Hilversum is zij één van de trekkers van de campagne. "Bij zo veel vrouwen die geweld meemaken heerst er een gevoel van schuld en schaamte. Dat hoeft niet, je bent slachtoffer en geen dader. Maar ook mensen die aanwijzingen hebben van geweld naar vrouwen toe kunnen iets doen. Zij zijn medestander, zoals wij dat noemen. Maak het bespreekbaar."

Vandaag is de eerste van zestien dagen waarin 't Gooi aandacht vraagt voor vrouwen die slachtoffer zijn van geweld. Allerlei gebouwen, bruggen, maar ook uitingen op bierviltjes en digiborden kleuren de komende weken oranje in 't Gooi. Op die manier wil de organisatie 'Orange The World de gevoelens van schuld en schaamte rondom geweld tegen vrouwen de wereld uit helpen.

"Sinds corona zijn het aantal meldingen van geweld toegenomen. Door de lockdowns zitten mensen meer op elkaars lip. Geweld is nooit goed te praten. Ik wil vrouwen die dit meemaken oproepen om hulp te zoeken. Dat kun je doen bij een bekende, maar je kunt ook 0800-2000 bellen."

De Soroptimistclub heeft een officiële adviesfunctie bij de Verenigde Naties. In Hilversum en omgeving bestaan zij zelfs al 90 jaar. In samenwerking met de bibliotheek Hilversum, GGD Gooi en Vechtstreek en hilversummers.nl wordt er dit jaar een stevige campagne ingezet.

Activiteiten

Via lokale winkeliers, horeca, culturele instellingen, sportclubs, buurthuizen en het onderwijs wordt er aandacht gevraagd en actie gevoerd. Zo is er op 27 november een actiedag in de Gooische Brink tussen 10:00 en 15:00 uur.

Op 4 december speelt SC ‘t Gooi een wedstrijd in een oranje tenue. Vanaf 25 november is er een graffiti kunstwerk langs het spoor in Hilversum te bezichtigen gemaakt door kunstenaar Eric van der Vegt. En op 10 december sluit de campagne af met een lezing door Suzanne Bouman in Bibliotheek Hilversum, met als thema emancipatie en participatie in relatie tot partnergeweld.