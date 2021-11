Mogelijk vertraging in verbeteren elektriciteitsnetwerk Amstelveen

Investeringen om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar elektriciteit in Amstelveen en de regio, zijn pas in 2029 doorgevoerd door netbeheerder Tennet. Dat blijkt uit recent onderzoek naar de uitbreiding en vernieuwing van het elektriciteitsnetwerk van de netbeheerder.

Het college van Burgemeester en Wethouders is onaangenaam verrast, omdat Tennet eerder aangaf de elektriciteitscapaciteit te vergroten. De geplande toename van woningbouw, een nieuw bedrijventerrein in Amstelveen-Zuid, de energietransitie en een toename van elektrisch rijden verhogen de vraag naar elektriciteit.

Onderzoek vernieuwing en uitbreiding

Wethouder Floor Gordon van ruimtelijke ordening en duurzaamheid: "Netbeheerders Tennet en Liander hebben met studies aangetoond dat het huidige elektriciteitsnetwerk verouderd raakt en onvoldoende capaciteit biedt voor de toenemende vraag in Amstelveen en de regio."

Eerder had Liander samen met de gemeente een onderzoek gedaan naar de toekomstige energiebehoefte in Amstelveen. Het resultaat toonde aan dat de geplande woningbouw, economische groei en de opgave in de energietransitie niet kunnen plaatsvinden zonder vernieuwing en uitbreiding van het elektriciteitsnet.