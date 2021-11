Zaanse bijstandsfraudeur hoeft niet de cel in voor verzwijgen Turks appartement

De 68-jarige vrouw uit Zaandam die verdacht werd van bijstandsfraude, omdat ze verzweeg een appartement in Turkije te hebben, hoeft niet de cel in. De rechtbank heeft haar wel veroordeeld, maar tot een voorwaardelijke celstraf van twee weken met een proeftijd van twee jaar.

In de rechtbank in Alkmaar vertelde de vrouw twee weken terug aan de rechter niet geweten te hebben dat het appartement van haar broer van 2008 tot 2018 op haar naam stond. In die tijd ontving ze een uitkering van de gemeente Zaanstad. Toen de gemeente Beverwijk in 2016 lont rook in een soortgelijke zaak met haar dochter werd Zaanstad op de hoogte gesteld van de kwestie.

Onderzoek gemeente Zaanstad

Daarop werd een onderzoek gestart. In de zomer van 2017 sprak de vrouw met ambtenaren van de gemeente Zaanstad en daarin gaf ze aan geen eigendommen te hebben in Turkije. Volgens de rechter wist de verdachte vanaf dat moment dat 'de problematiek rondom het onroerend goed van invloed kan zijn op de uitkering. Van verdachte mocht worden verwacht dat zij actief naging welke informatie ze aan de gemeente moest verstrekken'.

De vrouw is schuldig bevonden aan het niet verstrekken van de juiste gegevens die nodig zijn voor een uitkering, in de periode van 11 juli 2017 tot april 2018. 'Daardoor heeft de verdachte het vertrouwen geschonden waarop het stelsel van sociale voorzieningen in Nederland is gebaseerd', is te lezen in de uitspraak. De vrouw was nog niet eerder met justitie in aanraking gekomen.

Bestuursrechtelijke zaak

Helemaal opgelucht adem halen kan de vrouw nog niet. Er volgt mogelijk nog een bestuursrechtelijke zaak van de gemeente Zaanstad om de teveel betaalde uitkering van 175.000 euro terug te vorderen. Tijdens de zitting van twee weken geleden werd duidelijk dat de gemeente die 'on hold' had gezet, in afwachting van deze uitspraak.