OM eist ook in hoger beroep levenslang tegen Holleeder voor geven van moordopdrachten

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep levenslang geëist tegen Willem Holleeder vanwege het geven van vijf moordopdrachten.

Volgens Justitie gaf Holleeder opdracht voor vijf moorden: die op Cor van Hout, Willem Endstra, Kees Houtman, John Mieremet en Thomas van der Bijl. De strafeis is geen verrassing: de rechtbank veroordeelde Holleeder in 2019 al tot levenslang. Tegen die straf ging hij in beroep.

'Kille crimineel'

De motieven liggen volgen de advocaat-generaal in 'machtswellust, afgunst en geldbejag'. Dat ook andere mensen zouden worden gepakt heeft Holleeder voor lief genomen 'in een sinister spel om macht in de Amsterdamse onderwereld.' Tijdens het proces toonde Holleeder volgens de advocaat-generaal zijn ware gezicht: dat van een kille crimineel. "Niet één keer wees hij op zichzelf."

Op donderdag 2 en vrijdag 3 december houden Holleeders advocaten hun pleidooi. Op maandag 10 en vrijdag 21 januari reageren aanklagers en advocaten nog een laatste keer op elkaar en krijgt Holleeder het laatste woord. De uitspraak van het hof staat gepland op vrijdag 24 juni.