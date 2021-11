Vijf jaar cel voor man die partner in bijzijn van kinderen neerstak in Alkmaar

De rechtbank Noord-Holland heeft een 33-jarige man veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar voor het neersteken van een vrouw met wie hij toen een relatie had. Dat gebeurde op 12 mei dit jaar in Alkmaar. De vrouw raakte ernstig gewond. Het incident gebeurde in het bijzijn van hun twee zeer jonge kinderen.

De verdachte en de vrouw hadden langere tijd problemen in hun relatie, staat te lezen in een bericht van de rechtbank. Op woensdag 12 mei gaat de verdachte zijn partner na een ruzie uit het niets met een mes te lijf. Ze bevindt zich dan in bed met hun twee zeer jonge kinderen die liggen te slapen. De man brengt zijn partner potentieel dodelijke verwondingen toe in haar gezicht, hals en borst. De vrouw loopt hierbij onder meer een slagaderlijke bloeding op. Daarna knijpt de verdachte haar keel dicht.

Als de vrouw zich tegen haar partner verzet, worden hun twee kinderen wakker. Zij horen hun moeder schreeuwen en zien haar zwaargewond en bloedend op het bed liggen. Wanneer de politie uiteindelijk de kamer binnenkomt, liggen de kinderen nog bij haar in bed. Naar verwachting zullen de kinderen nog jarenlang geestelijke gevolgen ondervinden van wat er is gebeurd.

Schuldig aan poging tot doodslag

De rechtbank vindt bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan een poging tot doodslag. Daarbij 'rekent de rechtbank het de verdachte zeer aan' dat hij de vrouw met het mes en met zijn handen heeft geprobeerd te doden in het bijzijn van hun kinderen. "Zij zullen moeten leren leven met het besef dat hun vader op een gruwelijke manier heeft geprobeerd hun moeder te doden. Het slachtoffer zelf heeft doodsangsten moeten uitstaan. Zij ondervindt nog dagelijks de gevolgen van het handelen van de verdachte", staat in het bericht te lezen.

Naast de celstraf legt de rechtbank de verdachte ook een contactverbod op met het slachtoffer voor vijf jaar en moet hij de verdachte een schadevergoeding betalen van bijna 7.400 euro.