Herboren Martijn Kaars weer op de flanken bij Volendam: "Diepte, scorend vermogen en energie"

Koploper FC Volendam verdedigt vrijdagavond in het eigen stadion opnieuw de koppositie in de eerste divisie. FC Den Bosch komt op bezoek bij de Volendammers, die deze week naast een nieuw veld ook extra voorzorgsmaatregelen rondom het stadion hebben genomen.

FC Volendam krijg vrijdagavond bezoek van FC Den Bosch. De middenmoter in de eerste divisie is inmiddels zes competitieduels op rij ongeslagen. "Zij spelen met vertrouwen. Dat doen wij ook. Dus dan kan een leuke interessante wedstrijd worden."

Afgelopen weekend ging het in en rondom meerdere voetbalstadions mis met voetbalsupporters. Jonk hoopt dat de supporters dit weekend hun gezonde verstand gebruiken. "Er leeft onzekerheid bij de mensen. Dan krijg je gedrag wat je niet graag ziet. Daar schieten we met z'n allen niets mee op."

In de wedstrijd tegen Jong Ajax (4-4) vond Jonk dat de buitenspelers te weinig brachten. In de rust kwam Martijn Kaars binnen de lijnen en deed het dusdanig goed dat hij afgelopen maandag tegen Jong FC Utrecht (0-1) in de basis mocht starten. "Je kijkt per wedstrijd wat nodig is", aldus Jonk.

Kaars

De laatste weken duikt de naam van Kaars steeds vaker op in de opstelling. Tegen FC Emmen een hele wedstrijd, de tweede helft tegen Jong Ajax en 63 minuten vanaf het begin tegen Jong FC Utrecht. "De trainer weet wat 'ie aan me heeft", stelt Kaars, die dit seizoen concurrentie van Ibrahim El Kadiri en Achraf Douiri krijgt.

