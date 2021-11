Wéér slaat een tractordief toe: derde gestolen tractor in paar dagen tijd

De regio Haarlem lijkt te maken hebben met een tractordief: binnen een paar dagen tijd is er op drie plekken een tractor gestolen. Afgelopen zaterdag kwam hondenvereniging Kynologen Club Amsterdam in Spaarndam erachter dat het voertuig niet meer op zijn plek stond. Eerder deze week werden al tractors gestolen in Haarlem-Noord en Bloemendaal.

Voorzitter van Kynologen Club Amsterdam Martin de Vries reageert ontdaan op de diefstal. "Dit is echt een aderlating voor ons", zegt De Vries hoorbaar teleurgesteld tegen NH Nieuws.

Zonder de tractor is het moeilijk om de werkzaamheden voort te zetten, benadrukt De Vries. De vereniging waar honden worden getraind, heeft het rijtuig nodig voor alle onderhoudsklusjes. Het gras wordt ermee gemaaid en alle zware attributen die gebruikt worden tijdens de training worden met een aanhanger erachter vervoerd. "De tractor was een oud beestje, maar voor ons was het erg veel waard."

Mysterieuze verdwijning

De verdwijning is een groot mysterie. Nergens zijn sporen van inbraak te vinden. De tractor stond gestald in een container, maar het slot daarvan is niet kapot. Ook staat er een slagboom op het terrein van de vereniging. Die slagboom kan niet zomaar open, kapot is ie ook niet. "De tractor moet eroverheen gereden zijn", denkt De Vries.

De vereniging heeft het door corona financieel gezien moeilijk. Een nieuwe tractor kopen betekent dat het al helemaal lastig wordt om het hoofd boven water te houden. "We kunnen deze kosten er momenteel niet bij hebben." Om de financiële pijn te verzachten, organiseert Kynologen Club Amsterdam een benefiet om geld in te zamelen voor een nieuwe tractor.

Drie op een rij

Afgelopen weekend werden ook tractoren gestolen in Haarlem en in Bloemendaal. De politie durft de drie diefstallen nog niet aan elkaar te linken, het onderzoek loopt nog. Wel geeft de politie aan dat 'het wel heel opvallend is' dat dit de derde diefstal in een paar dagen is. Iedereen die iets verdachts ziet, wordt gevraagd dat te melden.