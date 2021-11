Vissers uit IJmuiden en Wieringen worden door drugssmokkelaars benaderd te helpen

Vissers uit onder meer IJmuiden en Wieringen worden actief benaderd door drugssmokkelaars om voor hen drugs Nederland in te krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van Mehlbaum Onderzoek . De meeste vissers gaan hier niet op in. Maar door economische tegenslagen zijn ze kwetsbaar geworden en zwichten ze soms toch.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Politie & Wetenschap.

Er werd al langer vermoed dat de visserij betrokken is bij drugssmokkel. Eerder zijn ook al mensen aangehouden op verdenking van het smokkelen van drugs, zoals in 2014 en in 2017. Als doorvoerland van cocaïne spoelen daarnaast regelmatig pakketjes drugs aan langs de kuststrook. Controle is er weinig, dus er kan ongezien iets worden meegenomen aan boord.

'De politie en andere overheden ervaren de visserij echter vaak als een gesloten gemeenschap', zo stellen de onderzoekers. 'De diensten hebben maar beperkt informatie bij visserijgemeenschappen. Zowel bij de overheid als bij de visserij is sprake van negatieve beeldvorming en wantrouwen jegens elkaar.'

Vertrouwen

Het is daarom volgens de onderzoekers van belang dat er wordt gewerkt aan de onderlinge verstandhouding tussen de overheden en de visserij. Vertrouwen moet worden hersteld.

Eerder werd al gedacht dat criminelen voor kleinere havens kiezen, omdat in een grote haven als Rotterdam strenger wordt gecontroleerd. "Een soort waterbed-effect", aldus misdaadverslaggever Jan Meeus. "Als op een plek harder wordt gedrukt (dus scherper wordt gelet op de import en export van grondstoffen en drugs, red.), verplaatst de handel zich."

Daarnaast, zegt Meeus, staat IJmuiden direct in contact met Engeland, wat mogelijk een belangrijke afzetmarkt is voor in Noord-Holland gemaakte harddrugs.

Tientallen vissers

Voor het onderzoek is onder andere in de haven van IJmuiden, Urk en Den Oever met tientallen vissers en andere mensen uit de visserijsector gesproken. Ook zijn er gesprekken gevoerd met de politie, gemeenten, Kustwacht en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Daarnaast is samengewerkt met een team van het Project Maritieme Smokkel in Noord-Holland dat zich richt op het vergroten van de weerbaarheid van de visserij.