Nellie (90) nog steeds assistent-beheerder: "Alleen mijn knie stribbelt een beetje tegen"

Ondanks haar hoge leeftijd is Nellie Koster (90) nog altijd assistent-beheerder van Velserhooft, een wooncomplex voor ouderen en alleenstaanden in Santpoort-Noord. Die functie vervult ze al veertig jaar, vanaf het moment dat ze met haar man in het complex kwam wonen. Sinds zijn overlijden doet ze het werk alleen. Vanwege haar staat van dienst zette het stichtingsbestuur haar in het zonnetje door haar 'straat' in het complex naar haar te vernoemen: de Koster-allee.

Als Nellie Koster heel eerlijk is, moet ze toegeven dat haar 'baas', de fulltime beheerder van Velserhooft, haar uit de wind houdt. Ze hoeft nog maar zelden in actie te komen. Nog altijd bellen bewoners haar als ze hun sleutels kwijt zijn en er niet in of uit kunnen, het gebeurde onlangs zelfs nog om half vijf 's ochtends. "Maar officieel mogen ze me 's nachts alleen nog bellen als er echt iets heel ergs is gebeurd."

Quote "Mevrouw Koster mag dan negentig zijn, haar koppie doet het nog hartstikke goed" Paulien van bodegraven, secretaris Velserhooft

Niemand in Velserhooft kan om Nellie heen aangezien ze alle sleutels in bezit heeft en de verantwoordelijkheid heeft over het afsluiten van de gemeenschappelijke ruimten. Dus doet ze dagelijks haar rondje. Met enge moeite. "Mijn knie wil niet meer. Die denkt na al die jaren: bekijk jij het maar. Voor de rest gaat het goed met me. Ik ben nog steeds in dienst van de stichting en wil nog wel een tijdje door." Paulien van Bodegraven, secretaris van Velserhooft, ziet geen enkel bezwaar. "Mevrouw Koster mag dan negentig zijn en wat fysieke beprekingen hebben; haar koppie doet het nog hartstikke goed. Als ze iets niet zelf kan, schakelt ze er gewoon iemand in. Ik hoop dat we nog járen plezier van haar hebben."