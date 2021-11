Pacha Panels maakt van het afval van morgen de grondstof van de toekomst

GeertJan Smits verkocht jarenlang meubels in zijn winkel maar besefte dat hij vooral bezig was de berg afval groter te maken. Nu heeft hij zijn leven gebeterd en verkoopt hij duurzaam materiaal voor de interieurbouwer. Akoestische platen van oude spijkerbroeken, behang van maisbladeren. En platen van tarwestro.

Duurzaam is het 'geitenwollensokkenimago' al lang voorbij maar dat wil nog niet zeggen dat alle bouwers in de rij staan om milieuvriendelijke bouwmaterialen te kopen en te verwerken. Het ziet er prachtig uit maar omdat het vaak nog in kleine aantallen gemaakt wordt ligt de prijs hoger dan de gebruikelijke bouwmaterialen.

Maar je moet ergens beginnen en GeertJan is overtuigd dat deze producten ooit de norm worden voor iedereen die wil bouwen of verbouwen. En één moet de eerste zijn om de bekeerde bouwers van materiaal te voorzien. Smits steekt graag zijn nek uit en gaat er vanuit dat hij straks een voorsprong heeft op de concurrentie.

Liefde voor mooie bouwmaterialen

Met liefde laat hij zien wat er allemaal voor mooie bouwmaterialen te koop zijn en wat je er zoal mee kunt doen. En gelukkig voor GeertJan zijn er steeds meer mensen die wel wat extra geld over hebben voor een kast gemaakt van duurzaam materiaal. Met een beetje fantasie haal je daarmee letterlijk de natuur in huis.

Hoewel hij zich niet herkent in de rol van 'missionaris', vertelt hij graag en veel over de materialen van de toekomst. Houtachtige platen die eigenlijk te mooi zijn om te zagen en te schroeven. Bloemen die herkenbaar zijn in het product waardoor het bijna een doodzonde is om het te schilderen. Het is zijn missie om de interieurbouwers duurzaam op weg te helpen naar de toekomst.