Telstar-verdediger Bensabouh lang uitgeschakeld

Bensabouh raakte een aantal weken geleden tijdens de bekerwedstrijd tegen Kozakken Boys geblesseerd. Nu is dus duidelijk dat het lang gaat duren voordat hij weer terug is. De voetballer kwam deze zomer over van Almere City FC en was een vaste waarde in het team van Andries Jonker.

TOP Oss

Telstar gaat morgen op bezoek bij TOP Oss, de nummer negentien van de eerste divisie. "Wij hebben de afgelopen weken gewerkt aan de verdedigende organisatie. Er was behoefte aan duidelijkheid en vastigheid. Dan maar een stapje terug, maar dat gaan wij morgen niet doen", blikt Jonker vooruit.