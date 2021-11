Ondergesneeuwd Democraten Beverwijk stapt uit samenwerking met Samen Lokaal

Democraten Beverwijk (DB) gaat weer zelfstandig verder in de gemeenteraad. De partij trekt zich na een jaar terug uit de samenwerking met Samen Lokaal. Dat is volgens Karel Hazeveld van DB omdat de speerpunten van diens partij ondergesneeuwd zijn geraakt. "Dan moet je conclusies trekken, en is dit de juiste stap." Ali Bal, fractievoorzitter van Samen Lokaal is het daarmee eens: "Liever dit dan dat problemen blijven dooretteren."

De stap is verrassend te noemen: begin deze maand kondigde Samen Lokaal, waar Democraten Beverwijk (DB) toen nog deel van uitmaakte, aan om definitief één fractie te vormen en als één partij mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart. "Ja, het is in die zin voor mij ook verrassend", zegt Hazeveld. "Als ik dit toen had verwacht, hadden we die aankondiging nooit gedaan." Maar sinds de aankondiging is gebleken 'dat er nieuwe inzichten zijn ontstaan', aldus DB. Ook zonder DB blijft Samen Lokaal bestaan. De partij komt voort uit een samensmelting van verschillende partijen en raadsleden vorig jaar. Samenwerking houdt hier op Hazeveld: "Samen Lokaal heeft zo'n tachtig leden. Met nieuwe leden zijn er nieuwe inzichten bijgekomen, dat is helemaal niet gek. Maar die krijgen nu prioriteit." En dat zette DB aan het denken, zegt Hazeveld. "Wij hebben met onze acht leden nu besloten dat we ons niet achter dit programma kunnen scharen. Dat is ook helemaal niet erg. Werken met Samen Lokaal was een geweldige samenwerking, maar die houdt voor ons hier op."

Quote "Wij hebben altijd gezegd: geen garanties voor bepaalde onderwerpen. Het is bij ons bottom-up en niet top-down" Ali Bal, fractievoorzitter Samen Lokaal

Ali Bal heeft een iets andere lezing. "Samen Lokaal is een ledenpartij en we hebben het verkiezingsprogramma opgesteld met die leden. We hebben enquêtes gedaan, bijeenkomsten gehouden. Op basis daarvan hebben wij ons verkiezingsprogramma opgesteld." Volgens hem kan het dus geen verrassing zijn geweest dat de speerpunten van DB niet één op één in het programma zijn opgenomen. "Wij hebben altijd gezegd: geen garanties voor bepaalde onderwerpen, die kunnen we niet geven. Het is bij ons bottom-up en niet top-down." Speerpunten niet laten vallen Hazeveld noemt het op zijn beurt prima dat de prioriteiten onder invloed van nieuwe leden kunnen veranderen, maar vindt de originele uitgangspunten van zijn partij te belangrijk om onder te laten sneeuwen. "Zo'n uitkomst betekent toch niet dat wij met DB onze speerpunten, zoals een bepaald idee over financiën, de buurt en bedrijfsvoering van de gemeente, moeten laten vallen?" Volgens Hazeveld gaat zijn partij zich in de komende tijd beraden 'over hoe nu verder'. "In januari moeten de lijsten ingediend worden voor de verkiezingen, dus we hebben nog even de tijd."

