Rookmelder bewijst dienst en redt mensen bij woningbrand

Een rookmelder in een woning in Haarlem-Noord heeft vannacht erger voorkomen. In de woning aan de Muiderslotweg brak rond 1.30 uur brand uit die ontstond bij een tv-kast in de woonkamer. Bij de brand kwam veel rook vrij, waardoor de rookmelder afging, en de inwoners zichzelf op tijd in veiligheid konden brengen. Zij bleven ongedeerd.