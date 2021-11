Automobilist binnen tien minuten betrokken bij drie ongelukken op A4

Een automobilist is gisteravond op de A4 in een tijdsbestek van tien minuten bij drie verschillende ongevallen betrokken geweest. Na een eerste botsing met een motorrijder reed de bestuurder door en raakte betrokken bij nog eens twee botsingen.

Het eerste ongeval gebeurde iets voor 20.00 uur ter hoogte van Burgerveen in de richting van Amsterdam. De automobilist kwam in botsing met een motorrijder, die door de klap gewond in een naastgelegen weiland belandde.

Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumateam, schoten het slachtoffer te hulp. Hoe de motorrijder het maakt, is onbekend.

Tweede en derde ongeluk

Enkele minuten na de eerste botsing kwam dezelfde automobilist weer in botsing en kort daarna was het zelfs een derde keer raak. Bij dat laatste ongeluk, ter hoogte van Sloten, waren twee voertuigen betrokken. De auto die in de minuten daarvoor al betrokken was geweest bij twee ongelukken, kwam door de botsing overdwars op de weg te staan.

De automobilist is met onbekend letsel naar het VU Medisch Centrum gebracht, en zal zodra zijn toestand dat toelaat worden ondervraagd. Voor zover bekend zijn er naast de bestuurder en motorrijder geen andere gewonden gevallen.