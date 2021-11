Vreugde en teleurstelling tijdens verkiezingsavond Dijk en Waard

Voor sommige partijen werd het een lange nacht met weinig slaap en veel feestvreugde, voor andere partijen een nacht om de wonden te likken. Na drie dagen stemmen is duidelijk welke partijen uiteindelijk die felbegeerde zetels in gemeenteraad van de nieuwe gemeente Dijk en Waard mogen bezetten. NH Nieuws sprak met winnaars en verliezers.

Met maar liefst zeven zetels komen zij in de nieuwe gemeenteraad. DOP heeft nu voor de derde keer op rij bij de gemeenteraadsverkiezingen gewonnen, maar volgens fractievoorzitter John Does gaat het nog niet wennen.

De fractievoorzitters mochten in de raadszaal zitten om de spannende ontknoping van de verkiezingen te volgen. Kandidaat-raadsleden moesten het doen met tv-schermen in de naastgelegen kantine. Ze werden daarbij wel flink voorzien van hapjes en drankjes.

Op één na waren partijen alle gisteravond aanwezig tijdens de verkiezingsavond in het gemeentehuis van Heerhugowaard. Alleen Forum voor Democratie, dat voorlopig met drie zetels in de raad komt, volgde de uitslagenavond vanaf een andere locatie.

In totaal ging bijna 36 procent van de stemgerechtigden in Heerhugowaard en Langedijk naar de stembus. Dit aantal ligt een stuk lager dan bij vorige gemeenteraadsverkiezingen in Heerhugowaard en Langedijk. Volgens burgemeester Bert Blase van Heerhugowaard is dat wel te verklaren.

Aandacht

"Het is bij een herindelingsverkiezing standaard dat er minder opkomst is. Dat komt waarschijnlijk ook omdat er landelijk weinig aandacht voor is en misschien speelt corona ook een rol. Het had beter gekund maar we doen het ermee", aldus burgemeester Bert Blase die net als zijn collega Leontien Kompier van Langedijk hoopt dat hij per 1 januari als waarnemend burgemeester aan de slag kan in de nieuwe gemeente.

Als het zetelaantal voor de partij Lokaal Dijk en Waard wordt opgenoemd kan fractievoorzitter Floris de Boer het niet laten om even drie keer hard op zijn tafel te slaan. Vanuit de naastgelegen zaal klinkt er luid gejuich. Met zes zetels komt de partij de gemeenteraad in. De Boer kan het eigenlijk nog steeds niet geloven, zoals te zien is in onderstaande video.

