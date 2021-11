Geboren in Haarlem én een Nederlandse vader: toch dreigt uitzetting voor 22-jarige Amine

Het zijn spannende tijden voor Amine van der Wijden (22) en zijn vader Hans (75). Al jaren zijn ze verwikkeld in een aangrijpende en complexe vreemdelingenzaak. Amine is geboren in Haarlem, maar opgevoed door zijn moeder in Marokko en hierdoor geen Nederlander. Inmiddels woont hij bij zijn vader, maar dreigt hij te worden uitgezet.

Amine (links) en zijn vader - NH Nieuws / Geja Sikma

Amine wordt in 1999 geboren. Zijn Marokkaanse moeder heeft een relatie met Hans, maar dat loopt voor zijn geboorte op de klippen. Daarom moet zijn moeder met hem het land verlaten en Hans krijgt niet de kans om zijn zoon officieel te erkennen. Eén keer mag hij zijn kind zien. "Hij was net geboren en toen kwam een kraamzuster die zei 'dit is je kind'", vertelt Hans aan NH Nieuws. "Hij heeft hier bij me op de bank gezeten", herinnert Hans zich. Het blijft even stil. "Een paar minuten maar en toen moest ik hem weer laten gaan." Bekijk hieronder de reportage over Amine en zijn vader. Tekst loopt door onder de video.

Haarlemmer mag geen Nederlander zijn - NH Nieuws / Geja Sikma

Omdat Amine als baby niet door zijn Nederlandse vader erkend kon worden, ligt het lot van de jongen volledig in handen van zijn moeder. Die houdt al het contact met vader Hans af. Toch lukt het haar niet om in Marokko het kind goed op te voeden. Amine staat bijvoorbeeld niet geregistreerd, waardoor hij geen onderwijs krijgt. Zijn toekomst is onzeker. En dus zoekt Amine vanaf zijn veertiende contact met zijn vader in Haarlem.

Juridische strijd Maar dat blijkt pas het begin van de strijd. De juridische en biologische erkenning worden tegengewerkt door zijn moeder. Ook zijn volgens Hans de overheidsinstanties zoals het consulaat in Casablanca en de gemeente Haarlem niet duidelijk in de procedure die gevoerd moet gaan worden. Met als gevolg een wanhopige Amine, die maar niet snapt waarom zijn eigen land hem niet accepteert. tekst loopt door onder de foto

Amine op Instagram 'Ik wil hier mijn hele leven blijven' - Amine van der Wijden

Vader Hans werkt inmiddels ondanks zijn leeftijd door om alle proceskosten te kunnen betalen. En ook steeds meer Haarlemmers zetten zich in voor Amine, nu de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) overweegt hem het land uit te zetten. Lobby burgemeester Een afvaardiging van vijftig buurtgenoten, vrienden en familie wist onlangs bij de Haarlemse gemeenteraad steun te krijgen voor de zaak van Amine en zijn 75-jarige vader Hans van der Wijden uit Schalkwijk. Burgemeester Jos Wienen is op lobby uitgestuurd om bij het ministerie aan te dringen op coulance. Vooralsnog heeft de IND deze week een rechtszitting afgezegd. Het bezwaar tegen de afwijzing van een verblijfsstatus voor Amine zou behandeld worden. Advocate Elles Besselsen hoopt dat het uitstel ook afstel betekent, en wacht in spanning op het nieuwe besluit van de IND.

Quote "Politiek is er voor de mensen, dus als de mensen in problemen komen, moeten wij in actie komen" John Oomkes, PvdA-raadslid

De politieke steun door de meerderheid van de Haarlemse gemeenteraad is opmerkelijk. Voordat de rechtszitting werd ingetrokken, is burgemeester Jos Wienen gevraagd zijn positie als burgervader aan te wenden om de vader en zoon te helpen. De zaak was dus toen eigenlijk nog onder de rechter. En juist dat was niet naar het zin van vooral de VVD, omdat in Nederland de 'scheiding der macht' hoog in het vaandel staat. Dat betekent dat de politiek die de wetten bepaalt, zich niet mag bemoeien met de naleving van die wetten. "Pas als het na uitspraak van de rechter over de procedure niet goed gaat, kan de politiek besluiten de wet aan te pakken", stelt het VVD-raadslid Peter van Kessel.

Quote "Het is niet zuiver aan de politiek - aan mij - om daar inhoudelijk iets over te zeggen" Meryem Cimen, D66-raadslid

En terwijl D66 wel gepleit heeft voor de lobby van de burgemeester bij het ministerie, wil raadslid Meryem Cimen zich ook niet uitspreken over de zaak van Amine zelf. "Het is niet zuiver aan de politiek - aan mij - om daar inhoudelijk iets over te zeggen." In actie komen PvdA-raadslid John Oomkes kan zich helemaal niet in deze opstelling vinden. "Politiek is er voor de mensen, dus als de mensen in problemen komen, moeten wij in actie komen. Dat is de heilige plicht van de politiek." Dat de burgemeester nu toch op lobby is gestuurd voor de zaak van Amine, doet buurvrouw Raja Alouani deugd. Zij voert de actie onder de buurtgenoten, vrienden en familieleden aan. "En wij zijn met heel veel mensen en gaan niet zomaar laten gebeuren dat Amine het land zal worden uitgezet." Ze is blij dat de IND de rechtszitting heeft ingetrokken, maar blijft paraat. "Alles wat nette burgers kunnen en mogen doen in dit soort gevallen zullen wij doen."