Invaller Haller bezorgt Ajax de groepswinst in Istanbul

Een sterk gewijzigd Ajax kan terugblikken op een mooie Turkse avond. De Amsterdammers wonnen in Istanbul met 2-1 van Besiktas. Na een achterstand was het invaller Sébastien Haller die met twee treffers in de tweede helft Ajax de vijfde opeenvolgende Champions League-zege bezorgde.

In de eerste tien minuten waren Perr Schuurs en Mohamed Daramy (de vervangers van Jurriën Timber en Sébastien Haller) dreigend met schoten van buiten het strafschopgebied. Ook de thuisploeg liet zich zien. Rechtsback Valentin Rosier knalde de bal richting de rechterbovenhoek. De bal kuste nog de kruising en Andre Onana had het nakijken. De Kameroener kwam voor eerst in bijna driehonderd dagen weer in actie voor Ajax.