Scholen voorbereid op sluiting: "Drie klassen per week thuis nu al geen uitzondering"

De grote scholenkoepels in West-Friesland houden rekening met sluiting en een eventuele nieuwe lockdown. Dat blijkt uit een rondgang van NH Nieuws/WEEFF. Hoewel schoolbesturen een nieuwe sluiting als extreem onwenselijk ervaren, worden scholen ingehaald door de feiten. Veel besmettingen komen uit de hoek van de basisscholen, blijkt ook na navraag bij de schoolbesturen. "Klassen waarbij een kwart besmet is komt vaak voor."

"Bij meerdere besmettingen sturen we een klas in zijn geheel naar huis. Twee of drie klassen naar huis per week is zeker geen uitzondering”, voegt John Deckers van scholenkoepel Kopwerk aan. De organisatie heeft 22 scholen onder haar hoede.

Deckers houdt rekening met een lockdownscenario en/of sluiting van de basisscholen. Zeker nu de eerstvolgende coronapersconferentie is vervroegd naar komende vrijdag. "De vrees was er natuurlijk al. We hebben onze scholen gevraagd om zich weer voor te bereiden op thuisonderwijs."