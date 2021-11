Door corona kan de 80-jarige Hanna niet meer naar de kerstmarkt: ''Ik wil dolgraag"

Ze wil dolgraag nog een keer naar de Weihnachtmarkt in Düsseldorf, maar ook dit jaar gooit corona roet in het eten. Hanna Kerssens zit thuis op de bank in Krommenie en koestert haar herinneringen aan het jaarlijkse uitstapje naar Duitsland. Vroeger als jong meisje naar haar Duitse oma en later met haar man. "We gingen elk jaar een paar dagen. Zo gezellig. En bij oma logeerde ik altijd met de Kerst."

Hanna is gelukkig nog fit en gezond en dus hoopt ze dat ze volgend jaar alsnog kan gaan. "Dat zou fantastisch zijn want er zijn hier ook wel kerstmarkten, bijvoorbeeld in Amsterdam, maar dat haalt het niet bij de Weihnachtsmarkten."

Waar dat in zit, vindt ze moeilijk onder woorden te brengen. Aan haar pretogen zie je dat het iets magisch is. "Het is alles bij elkaar: de gemoedelijke sfeer, de kraampjes, de feestelijke lichtjes, de geur van eten. De typisch Duitse aardappelkoekjes. Heerlijk."

Hutschenreuther

Thuis zijn het vooral de Duitse porseleinen kerstklokjes en de Hutschenreuther, die de gedachten aan de kerstreizen oproepen. "Ze hebben allemaal een ander thema", licht Hanna toe. Zelf groeide Hanna dus met de Duitse Kerst en het bezoeken van kerstmarkten op. Voor haar man, die drie jaar geleden overleed, was dat niet vanzelfsprekend. "Maar hij vond het prachtig en dan zei hij: gaan we dit jaar weer naar Düsseldorf?"

De drukte van de Weihnachtsmarkt en de stilte van de kerstavond. "In Duitsland is op Weihnachtsabend alles dicht en alles gericht op de kerstviering in de kerk en daarna gezellig samen zijn en wat eten en drinken. Mijn man kende dat niet", vertelt Hanna.

Ze kan helaas niet naar Duitsland, maar nu heeft ze haar zinnen gezet op de kerstmarkt van Maastricht. "Op het Vrijthof over een paar weken. Gezellig", zegt ze met een glimlach.