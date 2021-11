Ondanks coronapandemie toch meer restaurants: "Nu hopen dat we open mogen blijven"

"Je bent je momentum meteen kwijt en je hebt het idee dat je mooi gaat beginnen, maar dat wordt meteen in de kiem gesmoord", aldus Prins over de maatregelen die enkele dagen later aangekondigd worden. "We hebben een weekje gedraaid en na de eerste vrijdag moesten we om 20.00 uur dicht."

Lunch optuigen

De maatregelen dwingen restauranthouders om flexibel te zijn. Ook bij wijnbar La Dilettante gingen de deuren recent open. Op 15 oktober startte mede-eigenaar Hans Vervoort met goede moed aan het avontuur van een eigen zaak, maar nog geen maand later moest hij het over een andere boeg gooien.

"Het gegeven dat we om 20.00 uur dicht moesten was een uitgelezen moment voor ons om te kijken of we ook de lunch konden optuigen", vertelt hij. "Doordeweeks is het wat langzaam, maar in het weekend gaat het al hartstikke goed."

Steunmaatregelen

Beide ondernemers zijn met goede moed begonnen, maar hadden al snel te maken met maatregelen die de dagelijkse gang van zaken behoorlijk in de war gooiden. Toch blijven ze positief, want ze gaan hun droom achterna.

"Ik geloof gewoon in wat wilden doen", vertelt Hans Vervoort van de wijnbar. "Maar als alles helemaal dichtgaat dan kunnen wij als net startende ondernemers nergens aanspraak op maken. Niet op de NOW-regeling of op de TOZO." Ook Laurens Prins van Larette vreest een volledige sluiting wanneer een nieuwe lockdown wordt aangekondigd. "Steun is vrij onzeker, helaas", legt hij uit. "Laten we eerst nu hopen dat we lekker open mogen blijven".