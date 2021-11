Schager caféhouders brengen terrassen weer terug in oorspronkelijke (kleine) staat

De horecaondernemers op de Markt in Schagen brengen de komende weken hun terrassen weer in de oorspronkelijke, kleinere, staat. De terrassen waren vergroot om zo toch meer gasten te kunnen verwelkomen én de verplichte anderhalve meter afstand te kunnen hanteren. Naast dat het terrasseizoen over is, zijn de parkeerplaatsen die hiermee vrijkomen hard nodig vanwege de verbouwing van winkelcentrum Makado.