Beveiligers voor deuren van Alkmaars ziekenhuis: 'We willen ons personeel ontzien'

Voor het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar komt binnenkort beveiliging te staan. Dit is nodig omdat personeel nu 'heel vaak in discussie moet' met mensen die zich niet aan de regels houden, vertelt ziekenhuiswoordvoerder Rinske de Wit. "Mensen zijn dan al vaak in het ziekenhuis. Wij willen met de beveiligers voorkomen dat er in het ziekenhuis geruziet wordt."

Nu zijn er al extra beveiligers ingehuurd bij de hoofdingang van het ziekenhuis, maar binnenkort worden bij beide ingangen van het ziekenhuis aan de Metiusgracht tenten neergezet waar beveiligers een oogje in het zeil houden. Dat bevestigt de woordvoerder naar aanleiding van een artikel in het NHD.

Vaak gaan de discussies over het maximumaantal bezoekers dat tegelijkertijd in het ziekenhuis wordt toegelaten of het niet willen dragen van een mondkapje, vertelt De Wit. "Ruzie maken in een ziekenhuis kan echt niet", zegt ze. "Niet alleen willen wij ons personeel een goede werkplek bieden, ook is het niet bevordelijk voor de sfeer op een plek waar mensen komen om te genezen." Het personeel 'heeft geen zin om elke keer politieagentje te spelen', aldus de woordvoerder.

Korte lontjes

Hoeveel vaker ruzies in het ziekenhuis nu voorkomen ten opzichte van voor de coronacrisis, kan de woordvoerder niet exact zeggen. "Maar voorheen waren onze regels een stuk minder streng. Bovendien zie je in de hele maatschappij dat de lontjes korter zijn. Ook in het ziekenhuis."

In Den Helder is een beveiligingstent voor de deur van het ziekenhuis niet nodig, vertelt De Wit. "Daar is het aantal incidenten een stuk minder, maar dat is ook een kleiner ziekenhuis, zonder COVID-afdeling."

Wanneer de beveiligers precies voor de deur van het Alkmaarse ziekenhuis komen te staan, is nog niet bekend.