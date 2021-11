Hoofdverpleegkundige IC maakt zich zorgen over toename covid-patiënten: "De rek is eruit"

Nu het aantal coronabesmettingen in de regio Amsterdam iedere dag stijgt, neemt ook het aantal patiënten in de ziekenhuizen weer toe. En dat terwijl het personeel van de Intensive Care (IC) van het Amsterdam UMC nog maar net is bijgekomen van de eerdere golven. "Maar van code zwart is nog geen sprake" , zegt hoofdverpleegkundige Susanne Heijmenberg.

Drie weken geleden testten 2600 Amsterdammers positief op het coronavirus, een week later zijn dat er 4000. En vanmiddag werd bekend dat vorige week er bijna 5700 coronabesmettingen geconstandeerd zijn. "In de Amsterdamse ziekenhuizen zien we dagelijks een toestroming van covid-patiënten. Niet alleen op de IC, maar in het hele ziekenhuis en ook op de eerste hulp", aldus Susanne Heijmenberg.

Stijging

Stijgende aantallen patiënten op de IC betekent ook een stijgende werkdruk voor Heijmenberg en haar collega's. Heijmenberg merkt dat collega's het zwaarder hebben dan hiervoor. "Wat je nu merkt is dat mensen sneller aan hun taks zitten. Dat is niet alleen fysiek, maar dat is ook emotioneel. Dat klinkt lastig, aan je taks zitten, maar iedereen is iets eerder vermoeid", vertelt Heijmenberg. "En dan moet je toch nog even door en dan weet je uit eerdere ervaring wat er mogelijk allemaal gaat komen. Dat vooruitzicht helpt nu niet mee."

Code zwart

Code zwart is het scenario dat er een moment komt dat er op de IC keuzes moeten worden gemaakt wie wel en wie niet behandeld kan worden. Maar wanneer je echt een code zwart hebt is volgens Heijmenberg lastig te zeggen. "Iedereen interpreteert dat op een eigen manier. Het feit is dat we zeker alleen nog maar aan het opschalen zijn en dat de rek er op alle gebieden uit is, dus dat we wel veel meer toegaan naar een situatie waarin we lastige keuzes moeten maken. We zijn er nu nog niet."

Op dit moment liggen er in de regio Amsterdam ongeveer 70 covid-patiënten op de IC. "Ik hoop wel echt dat alles wat we nu aan het doen zijn enig effect heeft. Anders wordt het een hele lange winter."

Het demissionaire kabinet geeft waarschijnlijk aanstaande vrijdag weer een persconferentie over de coronasituatie en eventuele nieuwe maatregelen. Dat is een week eerder dan gepland.