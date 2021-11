Dijklander Ziekenhuis opereert alleen in Hoorn: "Onvoldoende personeel om zorgvraag op te vangen"

Het Dijklander Ziekenhuis opereert voorlopig in Hoorn. Dit betekent dat de operatiekamers in Purmerend tijdelijk moeten sluiten. "Op die manier kunnen we het beschikbare personeel zo efficiënt mogelijk inzetten", geeft woordvoerder Ellen van Ruiten aan.

Coronazorg in Dijklander Ziekenhuis - NH Nieuws

"Net als andere ziekenhuizen in Nederland, ervaren we een forse toename van het aantal coronapatiënten. Het Dijklander Ziekenhuis heeft niet genoeg personeel om de reguliere zorg naast de toenemende coronazorg te kunnen opvangen", vervolgt Van Ruiten. Dit doet het ziekenhuis, om zo de patiënten die acute zorg of spoedoperaties – binnen zes weken – nodig hebben, te kunnen blijven helpen. Wegens de landelijke en regionale afspraken worden het aantal covid-bedden opgeschaald naar 32 bedden, de ic-bedden naar 8 bedden. 'We leven mee' Ook bestuurder Edo Schubert, lid van de raad van bestuur, betreurt deze situatie. “We leven mee met de patiënten die al lang op hun operatie moeten wachten, daar klachten van ondervinden en opnieuw in onzekerheid terechtkomen. Dat we dit vervelend vinden, is een understatement. Het is enorm ellendig voor deze mensen en we hopen dat de druk gauw minder wordt.” Voorlopig gaan spoedoperaties, die medisch gezien binnen zes weken moeten gebeuren, en poli-afspraken zoveel mogelijk door. Als de situatie het toelaat, worden die vanuit thuis gehouden. "Via de telefoon of videobellen."



Ook worden er een aantal geplande operaties verplaatst en worden er minder nieuwe operaties ingepland. "Daarvoor hoeven dus geen operaties afgezegd te worden, maar moeten patiënten soms wel langer wachten op hun ingreep. Per patiënt wordt zorgvuldig beoordeeld of een ingreep kan worden uitgesteld", geeft de woordvoerder aan.