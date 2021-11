Wijdemeren komt met geld om kosten checks coronatestbewijs te dekken

Veel horecaondernemers, theaters en sportclubs maken een hoop extra kosten door de verplichte checks op het coronatoegangsbewijs, zonder dat ze dat meteen terugverdienen.

Het geld dat Wijdemeren nu geeft aan verenigingen en bedrijven komt van het Rijk. Alle verenigingen en bedrijven kunnen vanaf nu een beroep doen op dat geld.

'Niet voldoende'

Volgens burgemeester Crys Larson moet het geld een deel van de extra kosten dekken, maar dekt het zeker niet alles. "We beseffen dat het voor lang niet iedereen genoeg is om alle extra lasten te compenseren", zegt ze. "Met deze aanpak verdelen we het beschikbare geld zo gelijk mogelijk over alle organisaties. Gelukkig bieden we op deze manier enige verlichting in de kosten die het naleven van de maatregelen met zich meebrengen."