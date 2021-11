Uitslaande brand aan de Nieuwstraat in Beverwijk

Eerder vandaag stond het dak van een huis aan de Nieuwstraat in Beverwijk in brand. Politie, ambulance en brandweer kwamen snel na de melding om 15.55 uur naar de plek des onheils. Er zijn geen gewonden gevallen.

Door de snelle komst van de brandweer sloeg het vuur niet over van de bovenste etage van het pand op andere etages of naastgelegen woningen, aldus de woordvoerder.

De #brand in #beverwijk #nieuwstraat is onder controle. De brandweer blust tot deze uit is, rook neemt af. Houd nog wel even ramen en deuren dicht als u in de omgeving woont. ^svw

Er kwam eerder veel rook van de brand. Daarom werd aan buren geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden, terwijl de brandweer controleerde of er gevaarlijke stoffen waren vrijgekomen.

Kraakpand

Het zou volgens de woordvoerder misschien gaan om een kraakpand. Die informatie is nog niet bevestigd.

Ook is het onduidelijk of twee bewoners in het pand waren toen de brand begon. Als dat zo zijn geweest, zijn zij mogelijk ontkomen via dezelfde of een naastgelegen woning. In elk geval waren zij ongedeerd, en hoefden zij niet mee met de ambulance.