GroenLinks-raadslid zou black friday graag verbieden: "Hoogmis van consumentisme"

Raadslid Jenneke van Pijpen (GroenLinks) zou black friday in Amsterdam graag verbieden. Volgens haar veroorzaken de hoge kortingen die winkels tijdens black friday geven 'alleen maar schade' en is het een hoogmis van consumentisme en kapitalisme.

Van Pijpen zegt op Twitter onlangs gesproken te hebben met iemand die dringend op zoek is naar een winterdeken, maar in afwachting van black friday al weken met kleren aan in bed slaapt.

"Er zijn ook mensen die naar Black Friday uitkijken omdat ze dan eindelijk wèl datgene kunnen kopen wat ze nodig hebben. Ik snak ernaar dat dàt niet meer nodig is. Want het veroorzaakt precies het probleem waardoor zij geen winterdeken kunnen kopen. Stomme flexbanen met een laag salaris. Dus verbiedt Black friday èn flexwerk en slechte arbeidsvoorwaarden", aldus Van Pijpen.