Vanaf het nieuwe jaar moet Alkmaar weer voorzien zijn van stadsdichter

Alkmaar is op zoek naar een creatieve schrijver die zich als stadsdichter in de voetsporen begeeft van Joost Zwagerman, Margreet Schouwenaar en Joris Brussel. De termijn van Brussel zit er sinds 1 november op en de nieuwe stadsdichter zal op 1 januari benoemd worden. Maar wie dat gaat zijn, is nog niet duidelijk.

Inmiddels zijn er wel tien kandidaten benaderd voor de eervolle taak die in 2004 in het leven werd geroepen in de gemeente. Dat meldt mediapartner Alkmaar Centraal.

Voor de zoektocht naar een nieuwe stadsdichter is een voordrachtscommissie opgericht, die bestaat uit dichters (waaronder cultuurprijswinnaars) en een aantal poëzieliefhebbers uit de beeldende kunst. Ook Erna Winters, directeur van de bibliotheek en Patrick van Mil, directeur van het Stedelijk Museum, maken deel uit van de comissie. Via hun netwerk benaderen ze kandidaten.

Bijdragen aan de samenleving

Vanzelfsprekend zoekt de commissie naar iemand die goed kan dichten. Daar is een nieuw criterium aan toegevoegd: de stadsdichter moet betrokken zijn bij Alkmaar en haar samenleving. Van de stadsdichter wordt verwacht dat deze minimaal vijf keer per jaar een gedicht voor Alkmaar creëert, gedichten voordraagt aan publiek en ook op andere manieren actief betrokken is bij de samenleving.

Na afloop van de selectieprocedure wordt een dichter geselecteerd en voorgedragen aan het college van burgemeester en wethouders, die de nieuwe stadsdichter zal benoemen. Het is de bedoeling dat dit op 1 januari gebeurt.

Vroegere stadsdichters

De eerste stadsdichter van Alkmaar was Joost Zwagerman (2004 - 2009), naar wie een essayprijs is vernoemd na zijn overlijden in 2015. De tweede was Margreet Schouwenaar (2009 - 2018), die niet alleen schreef, maar ook het Dichtersgilde van Alkmaar oprichtte. Joris Brussel bouwde daar tussen 2018 en 2021 op voort met een platform en een symposium voor poëzie.