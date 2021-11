Grofvuil wordt in Noord wekelijks opgehaald

Bewoners in Noord kunnen vanaf volgende maand wekelijks hun grofvuil kwijt in plaats van maandelijks. De gemeente hoopt dat het stadsdeel zo schoner wordt en bewoners minder overlast ervaren van verkeerd aangeboden vuilnis.

Het vaker ophalen van het afval stond als wens op de lijst van actiegroep Red Amsterdam Noord. Volgens Saskia Groenewoud van stadsdeel Noord wordt het afvalprobleem op verschillende manieren aangepakt.

"We maken bewoners erop attent hoe en waar het afval aan te bieden. Als we een melding krijgen van afval dat verkeerd buiten staat of een container die vol is, gaan we er zo snel mogelijk op af. De meest vervuilde containers in Noord controleren we zelfs dagelijks op afval dat naast de container staat", aldus Groenwoud.

Vooruitgang voor Noord

Bewoners van het stadsdeel klagen al langer over afval dat op de verkeerde dag bij de ondergrondse containers wordt gezet: "Afgelopen tijd hebben we daarom gewerkt aan het aanpassen van de routes en roosters naar 1 keer per week. Dat gaat per 1 december in. Dit is een mooie vooruitgang voor Noord. Voor bewoners wordt het hierdoor makkelijker om grof afval op de juiste dag buiten te zetten, waardoor het schoner wordt op straat."

Grofvuil mag vanaf 21.00 uur voor de ophaaldag buiten worden gezet. Bekijk hier de lijst van ophaaldagen per wijk.