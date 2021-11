Grote drugscontrole in Koggenland levert niks op: "Alles verliep vlekkeloos"

Er zijn geen bijzonderheden aangetroffen na een integrale controle in Koggenland die gisteren plaatsvond. Dat meldt de gemeente. In het kader van het programma 'Veilig Buitengebied' werden door de politie en de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord op diverse adressen controles uitgevoerd. "De controle was preventief bedoeld om zo een beter beeld te krijgen van de drugscriminaliteit in onze gemeente."

Vorig jaar werd er nog een groot drugslab aangetroffen in Berkhout. Tot nu toe lijkt het positief uit te pakken, vervolgt woordvoerder Lynn Noppen. In Koggenland zijn er veel buitengebieden die interessant kunnen zijn voor drugscriminelen. "Eigenaren van leegstaande schuren en loodsen in het buitengebied zijn een aantrekkelijk doelwit voor criminelen, omdat afgelegen loodsen en schuren zeer geschikt zijn voor de productie van drugs." De aanleiding was een dergelijke controle in de gemeente Hollands Kroon enkele weken geleden.

De bezoeken hadden een preventief karakter en richtten zich onder meer op het naleven van milieu- en vergunningsregels en andere misstanden, laat de gemeente weten. "Alle betrokkenen werkten goed mee en de samenwerking werd als positief ervaren."

Bewustzijn creëren

Verder wil de gemeente met dit programma het bewustzijn onder de inwoners vergroten, om zo te voorkomen dat zij met de verkeerde mensen in zee gaan. "Op die manier hopen we dat ze signalen eerder kunnen opvangen", legt Noppen uit. "Zo brengt de productie van drugs niet alleen gevaren met zich mee, maar zijn ook de gevolgen vaak voor rekening van

de eigenaar of bewoner."



Gemeenten in Noord-Holland kunnen deelnemen aan dit programma, dat als doel heeft om het buitengebied weerbaar te maken en om te voorkomen dat schuren, loodsen en bedrijfsgebouwen door drugscriminelen in gebruik worden genomen als bijvoorbeeld een drugslab. De integrale controle in Koggenland van gisteren maakte deel uit van dit programma, aldus de woordvoerder.