Vernieuwing en traditie: dit jaar twee winnaars Lieven de Key penning

Niet een, maar twee projecten in Haarlem hebben gisteren de Lieven de Key penning ontvangen. In een zeer kleinschalige setting ontvingen zowel het Scheepmakerskwartier als de Esplanade aan de Amsterdamsevaart de architectonische erepenning van wethouder Floor Roduner.

De Lieven de Key penning wordt ieder jaar uitgereikt aan een organisatie of persoon die zich inzet voor monumenten, architectuur of stedenbouw. Door coronaperikelen kon de jury in 2020 niet tot een winnaar komen.

“De jury moet onder andere de tien genomineerden bezichtigen, en dat lukte niet”, laat een woordvoerder van de gemeente Haarlem weten. “In 2021 hebben ze wel een winnaar kunnen aanwijzen en kozen zij voor het Scheepsmakerskwartier van Levs architecten”, aldus de woordvoerder.

Traditie en vakmanschap

De jury roemt de traditionele stijl van de gebouwen, maar erkent ook de vernieuwing van het gebied aan het Spaarne. “Het Scheepmakerskwartier is een zeer compleet en verantwoord plan. (...) Een door traditie geïnspireerd ontwerp waarmee een vergeten stukje stad nieuw leven in is geblazen”, staat in het juryrapport te lezen.

