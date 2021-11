Partij Wybren van Haga wil naar de Stopera: "Fatsoenlijk economisch rechts"

Dat zegt Van Haga tegen de Telegraaf. "In Amsterdam zit nog geen fatsoenlijk economisch rechtse partij", zegt het eerder bij de VVD en Forum voor Democratie vertrokken Kamerlid.

Belang van Nederland zal zich volgens Van Haga, die als vastgoedondernemer meerdere woningen in de stad bezit, in de Stopera vooral bezig houden de wooncrisis. De zelfwoonplicht ziet hij niet zitten. "Al die ingrepen in het eigendomsrecht van mensen, dat is een zeer links feestje waar wij niet aan meedoen."

De gemeenteraadsverkiezingen vinden op 16 maart 2022 plaats.