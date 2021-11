Wildwest in Westerwatering: politie achtervolgt slingerende automobilist

Omdat de verdachte en politie zijn huis niet één, maar een paar keer voorbijreden, vermoedt Bruce dat de verdachte niet bekend is in de wijk. "Want er is maar één weg de wijk uit, anders blijf je rondjes rijden", beschrijft de typerende infrastructuur in Westerwatering.

'Stribbelde tegen'

Na enkele rondjes is de politie erin geslaagd de man klem te rijden, vertelt de woordvoerder. Bij zijn aanhouding 'stribbelde hij tegen', maar kon uiteindelijk worden meegenomen naar het bureau. Hij bleek onder invloed van alcohol.

De verdachte is inmiddels weer op vrije voeten, maar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden voor het rijden onder invloed en negeren van een stopteken.

Auto staat nog in de wijk

De auto stond tot 13.00 uur vanmiddag nog in de wijk, zo blijkt uit beelden die buurtbewoner Bruce met NH Nieuws deelt.