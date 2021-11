De Peiling: de basisbeurs voor studenten moet terugkeren

Het aantal personen met een studieschuld is het afgelopen jaar gestegen. Begin dit jaar was de totale schuld van (oud-)studenten opgelopen tot 24,4 miljard euro. Dat is 1,6 miljard meer dan het jaar ervoor, een stijging van ruim 7 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van nieuwe cijfers.

Begin dit jaar hadden 1,6 miljoen mensen een studieschuld, dit zijn er ruim 100 duizend meer dan een jaar ervoor. De gemiddelde studieschuld is met 15.200 euro gelijk gebleven, waar die de afgelopen jaren juist steeds toenam.

De studieschuld loopt elk jaar op en sinds de invoering van het leenstelsel in 2015, is de studieschuld onder studenten verdubbeld. In dat jaar werd de basisbeurs afgeschaft en sindsdien lenen studenten tegen een lage rente geld om hun studie te betalen. Geen gift dus, maar een lening.

Meer jongeren zijn gaan studeren

In coronajaar 2020 waren de slagingspercentages in het voortgezet onderwijs uitzonderlijk hoog en minder jongeren namen een tussenjaar. Hierdoor zijn meer jongeren gaan studeren en is de gezamenlijke studieschuld verder opgelopen.

25- tot 30-jarigen hebben gemiddeld de grootste studieschuld, met gemiddeld 19.100 euro. Dat is een stijging van 5 procent in vergelijking met het jaar ervoor. Ook waren er nog een half miljoen personen van 30 jaar of ouder met een studieschuld van gemiddeld 17,9 duizend euro. Jongeren tot 20 jaar hadden begin dit jaar een studieschuld van gemiddeld 2600 euro, een daling van 30 procent vergeleken met vorig jaar. De gemiddelde schuld van de 20 tot en met 25-jarigen bleef met 12.800 euro bijna gelijk.