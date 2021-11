Alkmaars bedrijf in race voor Waterinnovatieprijs: "Missing link duurzame samenleving"

Het is volgens Marko Cortel van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een 'revolutionaire techniek die de wereld kan veranderen'. Op het bedrijventerrein Boekelermeer in Alkmaar experimenteert het bedrijf SCW Systems met 'superkritisch water vergassen'. Een innovatieve techniek waardoor uit organische materialen groen gas of groene waterstof kan worden geproduceerd.

"Het is erg ingewikkelde materie", vertelt Marko Cortel van het hoogheemraadschap aan NH Nieuws. "Maar het is echt een grote innovatie waar wij als hoogheemraadschap veel vertrouwen in hebben. Het is een missing link naar een duurzame samenleving."

Maar wat is superkritische watervergassing eigenlijk? Bijna alle mensen kennen drie verschijningsvormen van water, te weten: ijs, vloeibaar water en stoom. Maar boven 375 graden Celsius en een druk van 221 bar is er nog een vierde verschijningsvorm van water. Die vorm heet superkritisch water. Onder die condities krijgt het water hele bijzondere eigenschappen.

Net als in de natuur

Alle organische stof die zich in het water bevindt, of het nu van biologische aard is of afkomstig is uit fossiele brandstoffen - denk aan plastic - valt uit elkaar in een gasmengsel van kleine moleculen, voornamelijk bestaande uit methaan, waterstof en CO2.

In feite wordt in een superkritische watervergasser het natuurlijke proces nagebootst waarbij ooit planten- en dierenresten diep in de bodem onder grote druk en hoge temperatuur zijn omgezet in aardgas. "In deze fabriek duurt dit slechts tientallen minuten en geen miljoenen jaren. Deze techniek is al langer bekend, maar in Alkmaar staat de eerste fabriek ter wereld die dit op industriële schaal doet."