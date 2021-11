Bert en Gonnie zamelen elke maand tientallen fietsen in voor gezinnen in armoede

Bert en Gonnie van Rietschoten van de fietsenwinkel aan het Keizer Karelplein in Amstelveen, zamelen maandelijks fietsen in voor kinderen in armoede. De fietsen worden door andere vrijwilligers van Recycle opgehaald, opgeknapt en verspreidt door het land.

De fietsenwinkel 'Van Rietschoten Tweewielers' dient als inleverpunt van het ANWB Kinderfietsenplan. Daarom weten maandelijks tientallen mensen vanuit de regio de winkel te vinden. Vanuit daar worden de fietsen opgehaald door de ANWB of Recycle Amsterdam. Zij knappen de fietsen op en verspreiden ze onder gezinnen in armoede.

"In het winterseizoen komen er zo'n twee tot drie gezinnen per week bij ons langs"

"In het winterseizoen komen er zo'n twee tot drie gezinnen per week bij ons langs", vertelt Aart van der Dussen van Recycle. Hij vertelt dat het dan om twee of meer fietsen per gezin gaat. In de zomerperiode ligt dit anders: "Dan beginnen de scholen weer en dan hebben we het over twee gezinnen per dag."

Actief voor Amstelveen

De fietsen worden nu nog over heel het land verspreid, maar Gonnie van Rietschoten zou dat liever anders zien. Ze is burgerlid bij Actief voor Amstelveen en wil dat de fietsen in de toekomst onder Amsterdamse gezinnen worden verspreid.

"Ik ga mij hiervoor hard maken in de Amstelveense gemeenteraad en een agendaverzoek indienen", vertelt Gonnie. "Omdat de meeste fietsen uit Amstelveen komen zou het dan ook wel heel mooi zijn als ze hier onder arme gezinnen worden verspreid."