Onderzoek naar mogelijk explosief in Landsmeer

De Duik en Demonteer Groep van de Koninklijke Marine, de Explosieven Opruimingsdiensten en een delegatie van de brandweer, hebben vanmorgen onderzoek gedaan naar een mogelijk explosief in de Kerkebreek. Het bleek loos alarm. "Zojuist bereikt mij het bericht dat het geen explosief betreft", laat de woordvoerder van de gemeente Landsmeer aan NH Nieuws weten.

Eerder deze maand werd het voorwerp tijdens een duikoefening van de brandweer in de Kerkebreek, ook wel bekend als de Breek in Landsmeer, aangetroffen. Vandaag werd de omgeving afgezet en gingen duikers het water in om een 'vermoedelijk explosief' uit het water te halen.

Uit onderzoek blijkt nu dat het niet om een explosief gaat."De afzetting wordt weer verwijderd. Het voorwerp dat in het water is aangetroffen, is een verouderde parasolvoet", vertelt de woordvoerder.