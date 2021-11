Gevonden vliegtuigbom langs A4 de lucht in: "Staat op scherp"

De EOD is vanochtend in een weiland tussen de A4 en de Kruizemuntweg bij Rijsenhout bezig met de ontmanteling van een vliegtuigbom. Omdat de bom niet kan worden verplaatst, wordt hij vanmiddag in het weiland tot ontploffing gebracht.

Dat vertelt majoor Peter van de EOD tegen NH Nieuws. "Het gaat om een brisantbom, een Britse 250-ponder die daar in juli is gevonden", vertelt de woordvoerder. De bom bevat heeft 59 kilo explosief materiaal. "Het is niet de grootste bom, maar wel flink", duidt de woordvoerder het explosieve kracht. Bovendien staat de bom op scherp en heeft hij een zeer gevoelig ontstekingsmechnanisme, waardoor hij niet kan worden verplaatst. De EOD heeft daarom voorzorgsmaatregelen genomen, en mensen in een straal van 150 meter rond de bom geëvacueerd. "Het gaat om één woning en twee sierteeltbedrijven", vertelt de woordvoerder. Grondschok opvangen Om de grondschok op te vangen, is er rond de bom een gleuf van drie meter diep en een meter breed gegraven, legt de woordvoerder uit. Ook is er over de bom een vier meter dikke laag zand gelegd.