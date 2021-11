Betaald parkeren is weer bespreekbaar in Enkhuizen

In een peilnota vroeg het college van burgemeester en wethouders de raad om richting te geven. Zo lagen er opties op tafel om het aantal vergunninghouders te beperken, grote parkeerplekken aan de rand van de stad, en ook betaald parkeren in het centrum.

Het moet leiden tot een aanpak van het grote parkeerprobleem in de binnenstad van Enkhuizen. Vorig jaar lag er een plan op tafel, met onder meer betaald parkeren. Maar dat werd toen door een meerderheid afgewezen omdat het plan volgens die partijen onduidelijk was. Ook vanuit inwoners kwam verzet tegen het plan voor betaald parkeren.

Betaald parkeren geniet voorkeur

Meerdere partijen lieten gisteravond weten toch de richting van betaald parkeren op te willen gaan. Zo stelde Derrick Stomp van de VVD voor het eerste uur gratis te doen voor mensen die bijvoorbeeld alleen een boodschap doen, en daarna te laten betalen. "Dan kunnen de blauwe zones (red. tijdelijke plekken waar je mag staan met een parkeerschijf) helemaal weg."

Ook het CDA, dat altijd heeft aangegeven principieel tegen betaald parkeren te zijn, zette de deur op een kier. "We zijn dan wel voorstander van 1,5 uur gratis parkeren voordat betaald moet worden. En dan niet het gehele jaar", zei raadslid Gerhard van Galen. De meningen over de vraag of er ook een apart zomer- en wintertarief moet komen, zijn verdeeld.

Duurdere vergunningen?

D66 pleit daarnaast ook nog voor twee grote parkeerlocaties aan de randen van het centrum waar mensen gratis kunnen parkeren. En wat Emile van Marle van MEGA betreft mogen de tarieven voor vergunninghouders in de binnenstad ook veel hoger dan nu het geval is. De enige partij die aangaf nog steeds niks te voelen voor betaald parkeren is Enkhuizen Vooruit.

Betaald parkeren lijkt dus voor de meeste partijen de gewenste richting. Het is nog niet bekend wanneer er een concreet plan op tafel moet liggen.