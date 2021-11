Bijstandsgerechtigden mogen halfjaar samenwonen zonder gevolgen voor uitkering

Dat laat wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken) weten in antwoord op vragen van D66. De partij had het stadsbestuur gevraagd om net als Tilburg ook te zorgen dat de uitkering maximaal een halfjaar lang niet wordt verlaagd als bijstandsgerechtigden samen gaan wonen.

Sympathiek

"Het college vindt de proef in Tilburg sympathiek en ziet de kennismakingsperiode als een instrument dat kan bijdragen aan een humaner bijstandsbeleid", schrijft Groot Wassink. Hij wijst erop dat meer gemeenten al zo werken. Bijstandsgerechtigden mogen dan 'op proef samenwonen' en blijven ingeschreven op hun eigen adres, waardoor het lijkt of ze niet samenwonen.

Het stadsbestuur gaat de eigen regels ook op deze manier aanpassen. "Hier zal ook de uitvoering goed moeten worden voorbereid op de mogelijkheid voor bijstandsgerechtigden om zonder consequenties voor uitkering en andere voorzieningen samen te wonen." Wel wijst hij erop dat huurders van sociale huurwoningen toestemming moeten krijgen van hun woningcorporatie als ze hun woning maandenlang feitelijk niet zelf bewonen.

Niet mogelijk

De kostendelersnorm, de regel waardoor de uitkering lager wordt als meerdere bijstandsgerechtigden samenwonen, geldt ook voor familieleden. Volgens Groot Wassink kan de gemeente daar in principe niet vanaf wijken. "Het college is nog steeds van mening is dat de kostendelersnorm moet worden afgeschaft en

draagt dit ook actief uit, maar helaas behoort een pilot om af te zien van toepassing van de

kostendelersnorm onder de huidige wet- en regelgeving niet tot de mogelijkheden."

Naar verwachting zal de kennismakingsperiode vanaf 1 februari 2022 mogelijk worden.