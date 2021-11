Met deze technologie brengt Andre de hele wereld bij je thuis

Internetwinkels zijn inmiddels meer dan ingeburgerd. Vanuit onze luie stoel kunnen we bijna alles kopen wat we denken nodig te hebben. Een echte winkel? Die bezoeken we minder. Maar steeds vaker hebben online winkels er een echte, fysieke winkel bij. Daar kun je het product met eigen ogen zien, voelen en eventueel ruiken.

Met moderne technieken kan Andre Hundman die echte winkel ook op internet tot leven roepen. In no-time is de winkel gescand en voor je het weet liggen de producten in de virtuele schappen en kun je er als bezoeker doorheen lopen en diezelfde producten in je (virtuele) winkelmandje leggen. Oké, ruiken en voelen lukt nog niet, maar voor het overige waan je je, vanuit je luie stoel, in een echte winkel en doe je de weekboodschappen.

Levensecht

Het is een voorbeeld wat er allemaal kan met virtual augmented en mixed reality. Andre Hundman, groot geworden met een automatiseringsbedrijf in Zwaag, heeft er een nieuw bedrijf voor opgericht, want hij gelooft heilig in de mogelijkheden van de technieken.

Makelaars maken er al gebruik van bij online rondleidingen door huizen die te koop staan, maar ook architecten kunnen op deze manier hun ideeën helder 'vertellen' aan de klant. Een huis levensecht inrichten wordt straks kinderspel en de maten kloppen tot op de millimeter. En die precisie is ook fijn als je vanuit het hoofdkantoor in Nederland meekijkt bij de bouw van een schip op de werf in Turkije.

Trainingen

De scanner die in een handomdraai de omgeving digitaal vastlegt, is het begin. Andre maakt er speciale software bij, waardoor de gebruiker aan de slag kan. De toepassingen zijn legio.

Het is ook bruikbaar voor trainingen van personeel van bijvoorbeeld energiecentrales. Na het scannen van de echte controlekamer, kan het personeel eindeloos getraind worden voor calamiteiten. Terwijl je het gevoel hebt dat je op je echte werkplek zit, kan er volop getraind worden zonder dat de centrale stilgelegd hoeft te worden.

Extra impuls

Het systeem wijst iedere bezoeker feilloos de weg in een nog onbekende omgeving. De servicemonteur kan in een immens gebouw zonder probleem alle koffieautomaten vinden die een onderhoudsbeurt nodig hebben. Daarbij krijgt hij op zijn telefoon of laptop direct de hele onderhoudshistorie van het apparaat te zien.

De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn, maar de vooruitgang is niet te stoppen en gaat vooral razendsnel. Er is meer oog voor duurzaamheid en het coronavirus geeft de ontwikkeling een extra impuls. Nu reizen niet meer vanzelfsprekend is, haalt Andre Hundman de wereld naar je toe.