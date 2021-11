Droge worst en oude spijkerbroeken als isolatiemateriaal in Pak An Doen (52)

Drie Amsterdamse vrienden, alle drie chef-kok, hadden een gedeelde passie: worsten maken. Op een stage in Italië ontdekten ze dat daar Nederlandse varkens werden verwerkt. Dat kan natuurlijk beter gewoon in Nederland zélf, bedachten ze.

Inmiddels worden er in de fabriek van de vrienden ruim 2 miljoen worsten per jaar geproduceerd. In deze aflevering van Pak An Doen praat presentator Isabella met een van de vrienden.

Marc duikt ondertussen de virtuele wereld in in Zwaag en maakt kennis met een nieuwe circulaire marktplaats voor bouwmaterialen in Zaanstad.