Inspectie start onderzoek naar illegale reclamevlucht door FvD-lijsttrekker

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft de luchtvaartpolitie ingeschakeld om onderzoek te doen naar een illegale reclamesleepvlucht, uitgevoerd door Forum voor Democratie-lijsttrekker en piloot Peter Verstegen uit Land van Cuijk, afgelopen maandag. Zijn microlight-toestel was niet voor zo'n sleepvlucht gecertificeerd en Verstegen zelf is er niet voor bevoegd of opgeleid. Verstegen vloog urenlang boven Noord-Holland.

Peter Verstegen

Peter Verstegen voert de Forum voor Democratie-lijst aan in de fusiegemeente Land van Cuijk in Noord-Brabant. Net als in Purmerend en Beemster en in Langedijk en Heerhugowaard zijn daar vandaag herindelingsverkiezingen. Als verkiezingsstunt vloog sportvlieger Verstegen met zijn microlight-vliegtuigje afgelopen zondag, met reclamesleep, boven zijn eigen fusiegemeente en de dag erna onder meer boven Noord-Holland. Hier zie je hoe Verstegen met zijn vliegtuigje opstijgt:

De route had Verstegen zorgvuldig uitgestippeld: vanaf zijn eigen erf in Vierlingsbeek pikte Verstegen een FvD-banner op, met daarop de tekst 'Geen Great Reset'. Vervolgens zette hij via Urk koers naar Volendam, waar volgens Verstegen een grote Forum-achterban woont. Van daaruit vloog hij over de toekomstige fusiegemeenten Purmerend en Dijk en Waard en over het Mediapark in Hilversum. "Als eerbetoon aan Pim Fortuyn, die daar in 2002 is vermoord, en als boodschap aan de media", vertelt Verstegen aan NH Nieuws. Volgens de lijsttrekker wordt de Great Reset, oftewel de claim van een grote herstart van een nieuwe wereldorde, bewust door de Hilversumse media genegeerd. Op deze foto is Verstegen boven het Mediapark te zien:

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft gisteren een melding gedaan bij de luchtvaartpolitie. Het toestel van Verstegen is namelijk niet gecertificeerd als reclamesleepvliegtuig. Een woordvoerder van ILT laat NH Nieuws weten dat in Nederland geen enkel microlight-vliegtuig een vergunning heeft om zogenaamd luchtwerk te doen, zoals luchtfotografie, reddingsvluchten of het slepen van reclamebanners. Vrijheid van meningsuiting "Ik voldoe aan de volledige regeling voorzieningen sleepvliegen", zegt Peter Verstegen zelf. "Het enige is dat de minister in Nederland het nog niet toestaat." Bovendien berust hij zich op de vrijheid van meningsuiting. Dat hij voor zondag nog nooit met een reclamebanner had gevlogen, laat staan er een opgepikt, vindt hij niet onverantwoord. "Ik heb geen enkel risico genomen. Ik heb van tevoren meerdere instructeurs geraadpleegd om me erover te laten informeren." Volgens Verstegen is zijn vliegtuig, een Aerospool WT9 Dynamic, een hypermodern toestel dat voorzien is van alle nodige veiligheidssystemen, zoals een waarschuwingsradar voor tegemoetkomende vliegtuigen en een automatische piloot. Proefproces Peter Verstegen, die bovendien met zijn recreatiebrevet niet bevoegd is als reclamesleeppiloot, wil het tot een proefproces laten komen. Volgens Verstegen is dit vliegtuig in Duitsland namelijk wél gecertificeerd voor dergelijk luchtwerk. Zo'n proces zou de regelgeving om het toestel in Nederland te laten certificeren kunnen versnellen, denkt de lijsttrekker. Volgens ILT heeft Verstegen ook te laag gevlogen. Verstegen ontkent dat. Volgens de FvD-lijsttrekker vloog hij maandag de hele vlucht op een veilige hoogte van 1.400 voet, omgerekend 426 meter, en werd dat bevestigd door de luchtverkeersdiensten waarmee hij onderweg radiocontact had.